Verschillende bedrijven wereldwijd, waaronder de Duitse bedrijven BASF, Siemens en Henkel, zijn doelwit van een reeks cyberaanvallen. De aanvallen zijn vermoedelijk het werk van een Chinese hackersgroep, die steun krijgt van een overheid.

Dit melden Duitse media. Het Duitse ARD schrijft dat bij de aanvallen gebruik is gemaakt van malware genaamd Winnti, die aanvallers in staat stelt op afstand toegang te verkrijgen tot systemen van slachtoffers. Uit analyse van de code van deze malware zou blijken dat de bedrijven doelwit zijn van een hackersgroep die vermoedelijk in opdracht van de Chinese overheid opereert.

Brede reeks bedrijven getroffen

Naast BASF, Siemens en Henkel hebben de aanvallers ook toegeslagen bij farmaceutisch bedrijf Roche, de hotelketen Marriot, luchtvaartmaatschappij Lion Air, het conglomeraat Sumitomo en chemiebedrijven Shin-Etsu en Covestro.

Geen data gestolen

Zowel Siemens, Henkel en Roche erkennen getroffen te zijn door Winnti. BASF en Covestro bevestigen doelwit te zijn van cyberaanvallen. Alle getroffen partijen melden dat bij de aanvallen geen data is buitgemaakt. Geen van de partijen wil bevestigen dat de aanvallen het werk zijn van Chinese hackers.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.