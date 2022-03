De Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) adviseert bedrijven om geen gebruik meer te maken van antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky.

Vanwege de oorlog in Oekraïne bestaat er een verhoogd risico op cyberaanvallen vanuit Rusland op Duitse systemen, waarschuwt de BSI. 'Het optreden van militaire en/of inlichtingendiensten in Rusland en de dreigementen van Rusland tegen de EU, de NAVO en de Bondsrepubliek Duitsland gaan gepaard met een aanzienlijk risico op een succesvolle IT-aanval', schrijft de BSI op zijn website.

Overstappen op alternatieven

'Een Russische IT-bedrijf kan zelf offensieve operaties uitvoeren, maar ook tegen zijn wil worden gedwongen om systemen aan te vallen, buiten zijn medeweten om worden bespioneerd in een cyberoperatie of worden misbruikt als instrument voor aanvallen op zijn eigen klanten', klinkt het verder.

De dienst adviseert bedrijven om over te stappen op alternatieve antivirussoftware. Een dergelijke switch moet wel zorgvuldig worden gepland, stelt de BSI: 'Als IT-beveiligingsproducten - en in het bijzonder antivirussoftware - zonder voorbereiding zouden worden uitgeschakeld, dan kan men kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen'. De BSI raadt bedrijven aan om hun huidige situatie grondig te beoordelen en, indien nodig, IT-dienstverleners te raadplegen die door de BSI zijn gecertificeerd.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

