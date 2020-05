Duitse overheidsinstanties zouden geen gebruik meer mogen maken van WhatsApp. De gegevensbescherming van de chatdienst is hiervoor onvoldoende op orde, meent de Duitse privacybaas Ulrich Kelber.

De bezorgdheid blijkt uit een brief van Kelber, de federale functionaris voor gegevensbescherming, gericht aan Duitse overheidsinstanties. In de brief, die in handen kwam van de krant Handelsblatt, noemt Kelber het gebruik van WhatsApp door Duitse overheidsdiensten 'uitgesloten'.

Profielen van burgers

De functionaris wijst er onder meer op dat metadata van berichten wordt doorgestuurd naar WhatsApp en moederbedrijf Facebook. Daarnaast zou de app allerlei andere informatie verzamelen over gebruikers, zoals de versie van het besturingssysteem, het type smartphone en het land waar het toestel zich bevindt. Zulke gegevens kunnen volgens Kelber gebruikt worden om profielen van burgers te creëren.

WhatsApp zegt in een reactie in Handelsblatt dat er geen data worden gebruikt om (advertentie)profielen te creëren. Ook benadrukt de woordvoerder van het bedrijf dat WhatsApp berichten van gebruikers niet kan inzien.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

