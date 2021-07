Facebook heeft het recht om bepaalde posts te verwijderen en gebruikers te blokkeren, al moet het zich daarbij wel aan zekere regels houden. Dat heeft een Duitse rechtbank vandaag beslist.

Zo moeten gebruikers op voorhand worden gewaarschuwd dat hun account zal worden verwijderd en moeten ze de mogelijkheid krijgen om hun bijdragen te verklaren. Als een bericht wordt verwijderd, moeten de gebruikers minstens nadien geïnformeerd worden.

Niet altijd illegaal

De uitspraak heeft betrekking op de gebruiksvoorwaarden waarop Facebook zich baseert om discriminerende of ongepaste content te verwijderen. Niet alle bijdragen die Facebook verbiedt, zijn echter illegaal onder de Duitse wetgeving. In de twee zaken die door de rechtbank werden behandeld, hadden een man en een vrouw neerbuigende opmerkingen gemaakt over moslims en immigranten. Volgens de rechtbank vallen die uitspraken echter onder de vrijheid van meningsuiting.

De rechtbank oordeelde dat Facebook de berichten opnieuw online moest zetten en dat het deze niet opnieuw mag verwijderen omdat de regels destijds niet van toepassing waren.

