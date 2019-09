Door een foutje in de procedure van de wet heeft Google geen toestemming van uitgevers nodig om delen van nieuwsberichten op de Duitse versie van Google Nieuws te zetten.

Een wet uit 2013 had dat verplicht, maar Duitsland had de regel moeten aanmelden bij de Europese Commissie, en dat is niet gebeurd. Google kan nu zeggen dat de regel niet geldt, aldus het Europees Hof van Justitie donderdag.

Google was voor de rechter gesleept door een samenwerkingsverband van uitgevers, VG Media. Dat eist een vergoeding voor het tonen van de fragmenten. De rechtbank in Berlijn betwijfelde of VG wel een beroep kon doen op de regels en vroeg de Europese rechters om advies.