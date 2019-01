'Duitse regulator gaat stappen nemen tegen Facebook'

Het onderzoek loopt al sinds 2015 en volgens de Duitse Krant Bild am Sonntag komt er in de komende weken een formeel oordeel. Het Bundeskartellamt stelt daarbij dat Facebook zijn dominante positie misbruikt om gegevens van mensen te verzamelen zonder hun toestemming.

Concreet gaat het er over dat Facebook data verzamelt via externe apps, games en sites, maar ook via WhatsApp en Instagram, die eigendom zijn van Facebook. Extra gevoelig daarbij is dat Facebook ook een virtueel profiel van mensen opstelt die geen lid zijn en dus helemaal geen toestemming hebben gegeven aan Facebook.

Facebook zegt zelf tegenover de Duitse krant dat het de bevindingen betwist en zichzelf zal verdedigen.

De praktijk in kwestie is al sinds 2013 bekend. In 2015 al ondernam de Belgische privacycommissie stappen om Facebook te dwingen daarmee te stoppen. Vorig jaar kwam het ook effectief tot veroordeling van Facebook door een Belgische rechtbank, al gaat het bedrijf ook hier in beroep.