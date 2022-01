David Colombo, een negentienjarige Duitser die zichzelf omschrijft als IT-specialist, beweert dat hij erin geslaagd is om meer dan twintig Tesla-wagens te hacken. Volgens de tiener is er een hiaat in de software van het voertuig, waardoor hij deuren en ramen vanop afstand kan openen, de Tesla zonder sleutel kan starten en het beveilingingssysteem kan uitschakelen.

Colombo claimt in een tweet dat hij 'volledige controle op afstand' heeft over meer dan twintig Tesla's in tien verschillende landen. De tiener zegt dat hij zelfs kan zien of er een bestuurder in de wagen zit, de radio kan activeren en met de lichten kan knipperen. Rijden vanop afstand bleek dan weer niet mogelijk, erkende de jonge Duitser.

'Niet alle Tesla's kwetsbaar'

Precieze details over het softwaremankement gaf hij niet vrij, maar Colombo stelt wel dat het zich niet in de infrastructuur van Tesla bevindt. Er zou ook slechts een klein aantal voertuigen getroffen zijn.

De fabrikant van de elektrische auto's heeft zelf nog niet gereageerd op het bericht. Er bestaat wel een platform waar veiligheidsproblemen kunnen worden aangekaart. De Duitser zegt in contact te staan met Tesla.

Eind 2020 ontdekten onderzoekers van COSIC, een onderzoeksgroep van KU Leuven en imec, ook al ernstige beveiligingsproblemen in de draadloze autosleutel van de Tesla Model X. Het bedrijf van Elon Musk bracht daarna een update uit om de problemen op te lossen.

© DC

