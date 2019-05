De Duitse anti-mededingingswaakhond breidt zijn onderzoek uit naar de overeenkomst die IBM heeft gesloten met T-Systems. Het onderzoek zal twee weken langer duren dan eerst gepland.

Het Duitse T-Systems, een dochter van Deutsche Telekom gespecialiseerd in mainframediensten, weet op 9 juli of het zijn mainframedeal met IBM mag afsluiten. Dat melden Duitse media. Over de deal bestaat de nodige onduidelijkheid. Zo sprak het Bundeskartellamt eerder op zijn website over een overname door IBM Germany. Het bedrijf zou bepaalde bezittingen rond IT-diensten en outsourcing overnemen van van T-Systems International. Zo zou IBM 860 miljoen euro betalen voor de mainframe-divisie van T-Systems.

T-Systems benadrukt echter dat het niet om een overname gaat. Het bedrijf zal zijn diensten blijven aanbieden en contracten blijven in naam van T-Systems, maar IBM zal een deel van de werknemers en hardware overnemen, en dezelfde diensten gaan aanbieden. Volgens Duitse media gaan ongeveer 400 mensen naar IBM.

