De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een staking op zes locaties bij Amazon. Het werk zou vanaf de nachtdienst op zondag vier dagen neergelegd moeten worden.

Volgens de vakbond is het wegens de coronacrisis razend druk bij de webwinkel en is het daardoor voor werknemers amper mogelijk om de coronamaatregelen na te leven.

Vanwege de coronamaatregelen in Duitsland zijn fysieke winkels dicht. Dat heeft grote gevolgen voor het personeel op de werkvloer bij Amazon, lichtte de woordvoerder van Verdi de oproep toe. 'Onze leden hebben de prijs moeten betalen', zei Orhan Akman. 'Door de permanente werkdruk en prestatiecontroles is het vaak nauwelijks mogelijk om afstand en andere infectiemaatregelen in acht te nemen.'

4,5 procent opslag gevraagd

Maar de coronacrisis is niet de enige aanleiding stelt Reuters. In de komende weken moet er bij Amazon in Duitsland ook onderhandeld worden over de lonen en Verdi eist een loonsopslag van 4,5 procent voor personeel in retail en bij bezorgdiensten. Loonsonderhandelingen hebben de afgelopen jaren al regelmatig voor stakingen gezorgd bij het e-commercebedrijf.

Amazon sprak dat zondagavond tegen. In een verklaring stelt het Amerikaanse bedrijf dat meer dan 150 processen in zijn logistieke keten zijn aangepast om de kans op besmettingen te minimaliseren. Als voorbeelden noemt Amazon onder meer een mondmaskerplicht, het meten van de temperatuur als iemand een gebouw binnenkomt en speciale pauzeroosters.

Het Amerikaanse bedrijf zegt geen hinder van de staking te verwachten. Verdi heeft opgeroepen het werk neer te leggen in de vestigingen van Amazon in Werne, Rheinberg, Leipzig, Koblenz en Bad Hersfeld. Hoeveel werknemers gehoor zullen geven aan de oproep, is niet duidelijk.

Amerikaanse vakbondsplannen

De Duitse staking staat wel los van de Amerikaanse vakbondsdiscussie. In een distributiecentrum in Alabama stemmen werknemers momenteel om te bepalen of ze een vakbond oprichten. Een praktijk die al jaren zo veel mogelijk wordt tegengewerkt bij Amazon en verregaande gevolgen kan hebben voor het bedrijf. In de marge daarvan doken vorige week opnieuw bewijzen op dat medewerkers in de VS zodanig strakke tijden opgelegd krijgen dat ze onrechtstreeks worden verplicht om al rijdend hun behoefte te doen.

