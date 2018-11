Duitsland gaat drie miljard euro in AI investeren

Het gaat op dit moment nog maar om een voorlopige versie die Reuters kon inkijken. Maar volgens het document wil Duitsland tot 2025 in totaal ongeveer drie miljard euro investeren in kunstmatige intelligentie van eigen bodem. Zo wil het de kloof met de VS en Azië dichten.

Sociaal kader

Het plan stelt dat AI en digitale technologie een uitdaging zijn voor Duitsland's vooral exportgerichte economie die voor een groot deel steunt op industrie. Maar het benadrukt eveneens de nood aan een kader voor sociaal beleid en privacy.

"We willen het gebruik van AI-toepassingen in het bedrijfsleven promoten," klinkt het in het plan, maar met de nuance dat een technologie die een zodanige impact zal hebben in een kader moet passen waarbij de fundamentele sociale waarden en individuele rechten worden beschermd."

In Vlaanderen maakte minister van Innovatie Philippe Muyters begin oktober nog bekend dat hij dertig miljoen euro per jaar wil investeren om Vlaanderen een inhaalbeweging voor AI te laten maken. Op federaal niveau stelde minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo afgelopen maand een panel van dertig experts voor die een Belgische AI-strategie moeten opstellen.

Meer dan Vlaanderen, minder dan Frankrijk

Als we de Vlaamse cijfers naast de Duitse leggen, dan investeert Vlaanderen zo'n 5,66 euro per jaar per inwoner (30 miljoen euro / 6,44 miljoen inwoners). Voor Duitsland komt de investering op 5,18 euro per inwoner (3 miljard euro / 7 jaar / 82,78 miljoen inwoners).

Al doet Frankrijk het nog beter. Daar beloofde president Macron tot 2022 zo'n anderhalf miljard euro overheidssteun voor AI. Dat komt, gedeeld door vier jaren en 67,12 miljoen inwoners op 5,59 euro per jaar per inwoner.