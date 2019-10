is redacteur bij Data News

Duitsland gaat Huawei niet uitsluiten uit het 5G-proces, maar er komen wel voor alle spelers strengere regels. Dat schrijft persbureau Reuters.

Duitsland stelt later deze week haar witboek voor security voor. Een set veiligheidsregels onder meer voor telecom. Maar volgens Reuters, dat zich baseert op een overheidsbron, wordt daarbij geen verbod op Huawei-apparatuur gevraagd.

"De Duitse aanpak zal geen clausule voorzien die één specifiek bedrijf uitsluit," zegt een overheidsbron aan Reuters.

Alle spelers krijgen in het witboek dezelfde regels opgelegd. Volgens de Duitse krant Handelsblatt komen er wel strengere regels, onder meer rond securitystandaarden in kritieke onderdelen van het netwerk. Ook moeten contracten met toeleveranciers clausules bevatten zodat er een schadevergoeding komt als er toch spionage of sabotage wordt vastgesteld.

De heisa rond Huawei komt er hoofdzakelijk door de VS, dat het bedrijf beschuldigt van spionage namens de Chinese overheid. Al heeft de VS dat nooit formeel kunnen bewijzen. Huawei zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Duitse netwerkoperatoren, die allemaal klant zijn bij Huawei, hadden eerder al benadrukt dat ze een ban van het bedrijf niet zien zitten. Ze wezen er op dat het Chinese bedrijf uit hun netwerk weren niet alleen miljarden euro's kost, maar ook de uitrol van 5G met jaren zal vertragen.

De EU waarschuwde vorige week voor de risico's die gepaard gaan met de uitrol van 5G-netwerken, maar benadrukte dat het aan de lidstaten zelf is om te besluiten door wie ze die netwerken laten aanleggen.