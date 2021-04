In Düsseldorf, Münster en Leipzig gaat Vodafone het eerste 5G-netwerk van Europa activeren dat los staat van 4G-technologie.

5G wordt momenteel wereldwijd uitgerold, maar in praktijk gaat het momenteel om non-standalone netwerken. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de zendmasten wel een 5G-signaal uitzenden en de snelheid hoger ligt, maar dat de achterliggende infrastructuur nog (deels) steunt op LTE-apparatuur. Dat is logisch als je weet dat het volledig vervangen van een netwerk veel tijd en geld kost.

Maar in drie steden is Vodafone Duitsland daar wel al mee bezig. Samen met Ericsson heeft het daar een 3,5 GHz standalone 5G netwerk. Dat werd getest samen met smartphonemaker OPPO en Qualcomm, dat de smartphone chips levert in de meeste 5G-smartphones.

De OPPO Find X3 Pro is daarmee ook het eerste toestel dat volledig compatibel is met dat netwerk. Hiervoor stuurt de fabrikant normaal deze maand ook een update uit naar de bestaande toestellen. Dat is vooral belangrijk om alle mogelijkheden van 5G te kunnen benutten.

© OPPO

Lagere reactietijd

Standalone 5G laat naast een hogere snelheid ook een lagere latency (reactietijd) toe. In theorie is dat een latency van 1 milliseconde, al is dat momenteel nog 10-15 ms, vergelijkbaar met wat vandaag al op 4G kan. Maar ook zaken als network slicing zijn mogelijk op 5G, waarmee het netwerk virtueel kan worden opgedeeld om bijvoorbeeld bepaalde toepassingen (zoals een netwerk voor hulpdiensten) prioriteit te geven.

