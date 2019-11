De Duitse regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat Apple en andere bedrijven moet dwingen om verschillende betaaldiensten toegang tot hun infrastructuur te geven in ruil voor een vergoeding.

Duitsland wil dat elk bedrijf rechtstreeks toegang krijgt tot de zogenoemde NFC-chips in iPhones en Apple Watches. Gebruikers kunnen daarmee contactloos betalen. Banken en andere financiële bedrijven die betaaldiensten voor de toestellen willen maken, moeten nu samenwerken met Apple, via Apple Pay. Duitsland wil dat deze bedrijven zelf toegang krijgen tot de chip.

De Duitse regering heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Berlijn wil dat Apple en andere bedrijven die zo'n technologie in huis hebben, hun infrastructuur openstellen voor andere betaaldiensten, in ruil voor een redelijke vergoeding.

NFC staat voor near-field communication. De technologie is ontwikkeld door Sony en Philips (via het huidige NXP). Een apparaat en een chip kunnen via NFC met elkaar communiceren als ze binnen 4 centimeter van elkaar komen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het inchecken in het openbaar vervoer en bij het contactloos betalen in winkels.