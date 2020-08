Duitsland gaat onderzoeken of en hoe Amazon het de prijszettingen van externe verkopers op haar platform heeft beïnvloedt.

Amazon heeft in de eerste maanden van de coronacrisis enkele externe verkopers geweerd van haar website. Het deed dat omdat ze veel te hoge prijzen aanrekenden voor bepaalde goederen.

Maar die aanpak zorgt er nu voor dat het Duitse Federaal Kartelbureau de zaak verder gaat onderzoeken, dat zegt de voorzitter van het bureau in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het is immers niet aan Amazon om te bepalen wat verkopers willen vragen voor hun producten.

Amazon laat aan Reuters weten dat het met dat beleid er voor wil zorgen dat de prijzen op haar website concurrentieel zijn. Externe aanbieders zijn vrij om hun prijzen te kiezen, maar het systeem achter Amazon's webwinkel is ontwikkeld om plotse prijsstijgingen te weren.

Daarbij merkt Reuters wel op dat het niet de eerste keer is dat Amazon wordt aangepakt voor dergelijke praktijken. In 2013 werd het bedrijf al op de vingers getikt omdat het externe verkopers verplichtte om hun producten op Amazon niet duurder te maken dan op andere websites. Vorig jaar nog liet Duitsland een ander onderzoek vallen nadat Amazon de voorwaarden voor externe aanbieders wijzigde.

