De Duitse overheid komt met een fonds dat de ontwikkeling van lokale elektronica en technologie moet stimuleren. De regering trekt daar 45 miljoen euro voor uit.

Het fonds krijgt de bijzonder Duitse naam 'Vertrauenswürdige Elektronik' mee, ofte Technologie Die Je Kan Vertrouwen. Het geld zou moeten gaan naar onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën rond bijvoorbeeld health tech, smart factories, zelfrijdende wagens en 6G-netwerken.

"Duitsland is een innovatief land en wil dat ook blijven", zegt federaal minister van Onderwijs en Onderzoek Anja Karliczek, "Het is belangrijk voor ons om die internationale competitiviteit en soevereiniteit te behouden in deze belangrijke technologieën."

Het fonds zal in de eerste plaats 25 miljoen euro besteden aan een drietal projecten rond processoren voor edge computing. Bedrijven en organisaties kunnen aanvragen indienen voor projecten die volgend jaar van start gaan, daarvoor is nog eens 20 miljoen euro opzijgezet.

Het fonds komt er deels als antwoord op controverse rond buitenlandse technologie, waarvan het land afhankelijk zou zijn. Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat lange leveringsroutes van verre landen bij momenten een nadeel kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook, zeker bij bijvoorbeeld netwerktechnologie, vragen rond spionage door andere landen. Tot slot is het natuurlijk ook een economische zaak. Een land als Duitsland zou liever zijn eigen industrie doen groeien, en exporteren, dan veel tech in te voeren.

Het fonds krijgt de bijzonder Duitse naam 'Vertrauenswürdige Elektronik' mee, ofte Technologie Die Je Kan Vertrouwen. Het geld zou moeten gaan naar onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën rond bijvoorbeeld health tech, smart factories, zelfrijdende wagens en 6G-netwerken."Duitsland is een innovatief land en wil dat ook blijven", zegt federaal minister van Onderwijs en Onderzoek Anja Karliczek, "Het is belangrijk voor ons om die internationale competitiviteit en soevereiniteit te behouden in deze belangrijke technologieën."Het fonds zal in de eerste plaats 25 miljoen euro besteden aan een drietal projecten rond processoren voor edge computing. Bedrijven en organisaties kunnen aanvragen indienen voor projecten die volgend jaar van start gaan, daarvoor is nog eens 20 miljoen euro opzijgezet. Het fonds komt er deels als antwoord op controverse rond buitenlandse technologie, waarvan het land afhankelijk zou zijn. Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat lange leveringsroutes van verre landen bij momenten een nadeel kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook, zeker bij bijvoorbeeld netwerktechnologie, vragen rond spionage door andere landen. Tot slot is het natuurlijk ook een economische zaak. Een land als Duitsland zou liever zijn eigen industrie doen groeien, en exporteren, dan veel tech in te voeren.