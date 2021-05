Ondanks de nieuwe gebruiksvoorwaarden verbiedt Duitsland Facebook om data van haar dochterbedrijf te verwerken. Facebook zelf zegt dat de uitspraak fout is.

WhatsApp komt met nieuwe gebruiksvoorwaarden. Die laten moederbedrijf Facebook voortaan toe om meer gegevens van WhatsApp te verwerken. Dat is een gevoelige kwestie, enerzijds omdat gebruikers geen keuze hebben, wie ze niet accepteert kan WhatsApp op termijn nauwelijks nog gebruiken. Anderzijds verzamelt Facebook bijzonder veel data van haar gebruikers , waarbij de lijst met daarbij horende privacyschandalen stilaan eindeloos is.

De Duitse dataregulator beslist nu dat Facebook voor Duitse gebruikers die data niet mag verwerken, de nieuwe gebruiksvoorwaarden zijn volgens het land illegaal.

Schade en nadelen voorkomen

De belissing komt er na een noodprocedure van de databeschermingsautoriteit van de Duitse Deelstaat Hamburg, die onder de federale Duitse deelstaten zich vooral toelegt op Facebook.

'Dit bevel moet de rechten en vrijheden van miljoenen gebruikers verzekeren wanneer ze akkoord gaan met de voorwaarden in Duitsland.' Aldus Johannes Caspar, data protection officer van Hamburg volgens Reuters. 'Het doel is om nadelen en schade verbonden met zo'n black-box procedure te voorkomen', zegt Johannes Caspar, data protection officer van deelstaat Hamburg'

Facebook: niet geldig

Facebook reageert met onbegrip op de belissing en zegt dat ze berust op fundamenteel onbegrip over het doel en het effect van de datavergaring. Het bedrijf is van oordeel dat het verbod niet legitiem is.

'Omdat de bewering van Hamburgs DPA fout zijn, zal het bevel geen impact hebben op de voortdurende uitrol van de update. We blijven toegewijd aan het leveren van veilige en private communicatie voor iedereen', zegt woordvoerder van WhatsApp tegenover Teuters.

Facebook nam WhatsApp in 2014 over voor 19 miljard dollar. Daarbij kwamen toen al kritische vragen over de gegevens die Facebook daarbij in handen kreeg. Facebook hield die twee, vooral binnen Europa, vooralsnog vrij gescheiden, maar intussen is er weinig keuze. Wie Whatsapp gebruikt, geeft ontegensprekelijk ook Facebook een inkijk tot met wie je praat, hoe vaak, op welke tijdstippen en andere metadata.

