Duitsland weert Huawei niet van 5G-netwerken

Duitsland is niet van plan om het Chinese Huawei per definitie te weren van zijn 5G-netwerken. In een nieuw wetsvoorstel is weliswaar sprake van strenge veiligheidscriteria en de mogelijkheid tot uitsluiten van een bedrijf. Maar het gebruik van technologie van Huawei zou volgens de nieuwe regels nog wel mogelijk zijn.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Huawei wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid en Washington oefent al langer grote druk uit op Europese beleidsmakers om de Chinezen te weren van markten voor 5G-netwerken. Het Chinese bedrijf zelf heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. 'Hogere en gelijke veiligheidsnormen' Huawei reageert dan ook positief op het Duitse voorstel. 'Voor de 5G-netwerken betekent dit dat er hogere en gelijke veiligheidsnormen gelden voor alle leveranciers', aldus een woordvoerder. Eerder besloot onder meer Zweden wel om Huawei in de ban te doen als het gaat om 5G-apparatuur. In eigen land hebben Proximus en Orange bij de uitbouw van hun 5G-netwerk gekozen voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson, en niet voor het Chinese Huawei. Huawei wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid en Washington oefent al langer grote druk uit op Europese beleidsmakers om de Chinezen te weren van markten voor 5G-netwerken. Het Chinese bedrijf zelf heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.Huawei reageert dan ook positief op het Duitse voorstel. 'Voor de 5G-netwerken betekent dit dat er hogere en gelijke veiligheidsnormen gelden voor alle leveranciers', aldus een woordvoerder. Eerder besloot onder meer Zweden wel om Huawei in de ban te doen als het gaat om 5G-apparatuur.In eigen land hebben Proximus en Orange bij de uitbouw van hun 5G-netwerk gekozen voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson, en niet voor het Chinese Huawei.