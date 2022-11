De Duitse minister van Economie Robert Habeck wil de Chinese overname van een chipfabriek in Dortmund tegenhouden. Hij wil zo verhinderen dat belangrijke technologie in de handen van Peking valt.

Het gaat om een fabriek van Elmos Semiconductor waar wafels - dunne plakje halfgeleider - worden gemaakt. In december vorig jaar had het Duitse halfgeleiderconcern de verkoop van de vestiging aan de Zweedse concurrent Silex aangekondigd, voor alles samen ongeveer 85 miljoen euro. Silex is echter een dochter van de Chinese groep SAI.

'Bedreiging voor de veiligheid'

De Duitse economieminister Habeck wil de deal in de belangrijke halfgeleidersector nu blokkeren omdat een Chinese overname een bedreiging voor de nationale veiligheid zou betekenen. In het verleden uitte de minister al zijn bezorgdheid over kritieke infrastructuur die in handen van Peking zou vallen.

Habeck heeft dinsdag een voorstel in verband met de Elmos-fabriek overgemaakt aan het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz. Eerder had Elmos zelf al een mededeling uitgestuurd met de boodschap dat de regering de overname door Silex 'hoogstwaarschijnlijk' zal blokkeren tijdens de ministerraad van woensdag.

Het gaat om een fabriek van Elmos Semiconductor waar wafels - dunne plakje halfgeleider - worden gemaakt. In december vorig jaar had het Duitse halfgeleiderconcern de verkoop van de vestiging aan de Zweedse concurrent Silex aangekondigd, voor alles samen ongeveer 85 miljoen euro. Silex is echter een dochter van de Chinese groep SAI.De Duitse economieminister Habeck wil de deal in de belangrijke halfgeleidersector nu blokkeren omdat een Chinese overname een bedreiging voor de nationale veiligheid zou betekenen. In het verleden uitte de minister al zijn bezorgdheid over kritieke infrastructuur die in handen van Peking zou vallen.Habeck heeft dinsdag een voorstel in verband met de Elmos-fabriek overgemaakt aan het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz. Eerder had Elmos zelf al een mededeling uitgestuurd met de boodschap dat de regering de overname door Silex 'hoogstwaarschijnlijk' zal blokkeren tijdens de ministerraad van woensdag.