is redacteur bij Data News

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken denkt er aan om politie en veiligheidsdiensten toegang te geven tot data van slimme huishoudtoestellen. Het plan ligt gevoelig in Duitsland.

Met de opkomst van slimme huishoudtoestellen wordt er ook meer data gegenereerd. Als het aan Binnenlandse Zaken ligt, dan kunnen onder meer politiediensten die data gebruiken. Dat schrijven verschillende Duitse media. Zo kan bij een misdaad opgevraagd worden of pakweg een slimme koelkast of lamp werden gebruikt in huis op een bepaald tijdstip.

Maar onder slimme toestellen vallen ook slimme luidsprekers zoals Google Home of Amazon's Alexa, toestellen die (passief) meeluisteren in huis.

Het Duitse ministerie geeft aan dat digitale sporen steeds belangrijker worden, maar dat er te weinig wettelijke grond is om autoriteiten toegang te geven tot die data. Wel wordt benadrukt dat het om een eerste stap gaat in het debat, nog niet om een gegarandeerde toegang.

Maar het verzamelen van persoonlijke gegevens ligt gevoelig. Oost-Duitsland leefde decennia onder een systeem waar de Stasi burgers massaal afluisterde en burgers liet spioneren bij andere burgers, soms zelfs door naaste familieleden en partners. Verschillende politici lieten dan ook al verstaan dat ze zulke toegang niet willen, of enkel onder zeer strikte voorwaarden tolereren.

Wie die toegang uiteindelijk moet geven, zijn de fabrikanten van zulke toestellen. Amazon heeft in het debat al laten weten dat het dergelijke gegevens enkel doorgeeft aan autoriteiten als daar een juridisch bevel voor is en merkt daarbij op dat het brede opvragingen of ongepaste verzoeken weigert.