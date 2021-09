Europa werkt aan regels die tablet- en smartphonemakers verplicht om vijf jaar lang (beveiligings)updates en reserveonderdelen te voorzien. Maar Duitsland wil meer.

De nieuwe regels passen in de strengere milieuregels voor de toestellen. Vandaag krijgen de meeste smartphones zo'n drie jaar beveiligingsupdates zodra ze op de markt komen. Maar dat wil zeggen dat wie zo'n toestel een jaar na de lancering koopt, er nog hooguit twee jaar mee verder kan. De toestellen zijn dan technisch nog perfect in orde, maar zijn onveilig als de updates ophouden.

Momenteel is het plan om tot vijf jaar na de lancering updates en onderdelen te voorzien voor smartphones en tot zes jaar voor tablets, gezien die doorgaans langer in gebruik blijven. Maar volgens het Duitse IT-blad Heise/CT wil het Duitse ministerie van Economie dat Europa zeven jaar als termijn hanteert.

Wisselstukken

Duitsland wil verder ook hameren op de levertijd en prijzen van die reserveonderdelen. In het Europese plan is dat vijf werkdagen. Maar tegenover Heise zegt een woordvoerder van het ministerie dat dat moet besproken worden, consumenten zullen immers sneller kiezen voor een nieuw toestel als de wachttijd oploopt.

De prijzen van die reserveonderdelen moet volgens Duitsland ook redelijk zijn, en publiek worden gemaakt, om stiekeme prijsstijgingen te vermijden.

