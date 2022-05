Proximus en Ethias zetten een publiek-privaat partnerschap op met de Duitstalige Gemeenschap in ons land om glasvezel uit te rollen.

Tegen 2026 zullen 36.000 woningen en bedrijven in de Duitstalige Gemeenschap van België toegang hebben tot glasvezel. Dat is althans de doelstelling van het protocolakkoord dat de Duitstalige minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media Isabelle Weykmans, de CEO van Proximus Guillaume Boutin en de CEO van Ethias Philippe Lallemand gesloten hebben. Het is voor het eerst dat in België een dergelijk partnerschap op het gebied van fiber tot stand komt.

De regering van de Duitstalige Gemeenschap had begin 2020 al beslist om een project op te starten voor de uitrol van glasvezel op vrijwel haar hele grondgebied. Na een haalbaarheidsstudie, en raadplegingsronde bij telecomoperatoren en mogelijke financiële partners, kwam deze overeenkomst uit de bus. De drie partners willen een passief glasvezelnetwerk bouwen dat voor alle duidelijkheid dus openstaat voor álle operatoren aan niet-discriminerende voorwaarden.

Ook in landelijke gebieden

Ethias zal voor 'ruime financiële steun' zorgen aangevuld met subsidies van het Europese herstelplan. Concrete cijfers vermelden de partijen niet. Wel benadrukken ze dat het goed om netwerkdekking 'in het grootste deel van het grondgebied', dus ook in de meest landelijke of meer afgelegen gebieden van de Duitstalige Gemeenschap. Het partnerschap met trouwens wel nog gefinaliseerd worden. Proximus en Ethias zullen dan elk ongeveer 50% van de aandelen bezitten. 'Ethias is al heel lang partner van de overheidssector en is nu de belangrijkste verzekeraar ervan. Dit publiek-private partnerschap tussen de Duitstalige Gemeenschap, Ethias en Proximus toont aan dat wij deze relatie verder willen uitbouwen en een belangrijke rol willen spelen in de digitale transformatie', aldus Philippe Lallemand, CEO van Ethias.

Proximus blijft in een eerste fase minderheidsaandeelhouder, met de optie om op termijn de meerderheid te verwerven. De regering van de Duitstalige Gemeenschap houdt één aandeel aan 'om het algemeen belang van het project te waarborgen'.

Het is ondertussen vijf jaar geleden dat Proximus startte met het investeringsplan 'Fiber for Belgium', dat als doel heeft om tegen 2028 minstens 70% van de Belgische bevolking toegang te bieden tot glasvezel. Eind maart 2022 waren al 909.000 woningen en bedrijven in 50 Belgische steden en gemeenten op glasvezel aangesloten, zo laat Proximus nog weten.

Tegen 2026 zullen 36.000 woningen en bedrijven in de Duitstalige Gemeenschap van België toegang hebben tot glasvezel. Dat is althans de doelstelling van het protocolakkoord dat de Duitstalige minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media Isabelle Weykmans, de CEO van Proximus Guillaume Boutin en de CEO van Ethias Philippe Lallemand gesloten hebben. Het is voor het eerst dat in België een dergelijk partnerschap op het gebied van fiber tot stand komt. De regering van de Duitstalige Gemeenschap had begin 2020 al beslist om een project op te starten voor de uitrol van glasvezel op vrijwel haar hele grondgebied. Na een haalbaarheidsstudie, en raadplegingsronde bij telecomoperatoren en mogelijke financiële partners, kwam deze overeenkomst uit de bus. De drie partners willen een passief glasvezelnetwerk bouwen dat voor alle duidelijkheid dus openstaat voor álle operatoren aan niet-discriminerende voorwaarden.Ethias zal voor 'ruime financiële steun' zorgen aangevuld met subsidies van het Europese herstelplan. Concrete cijfers vermelden de partijen niet. Wel benadrukken ze dat het goed om netwerkdekking 'in het grootste deel van het grondgebied', dus ook in de meest landelijke of meer afgelegen gebieden van de Duitstalige Gemeenschap. Het partnerschap met trouwens wel nog gefinaliseerd worden. Proximus en Ethias zullen dan elk ongeveer 50% van de aandelen bezitten. 'Ethias is al heel lang partner van de overheidssector en is nu de belangrijkste verzekeraar ervan. Dit publiek-private partnerschap tussen de Duitstalige Gemeenschap, Ethias en Proximus toont aan dat wij deze relatie verder willen uitbouwen en een belangrijke rol willen spelen in de digitale transformatie', aldus Philippe Lallemand, CEO van Ethias.Proximus blijft in een eerste fase minderheidsaandeelhouder, met de optie om op termijn de meerderheid te verwerven. De regering van de Duitstalige Gemeenschap houdt één aandeel aan 'om het algemeen belang van het project te waarborgen'. Het is ondertussen vijf jaar geleden dat Proximus startte met het investeringsplan 'Fiber for Belgium', dat als doel heeft om tegen 2028 minstens 70% van de Belgische bevolking toegang te bieden tot glasvezel. Eind maart 2022 waren al 909.000 woningen en bedrijven in 50 Belgische steden en gemeenten op glasvezel aangesloten, zo laat Proximus nog weten.