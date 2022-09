In België staan momenteel 4.000 vacatures voor heftruckchauffeur open. Om die in te vullen start uitzendgroep Adecco een pilootproject met drie grote, mobiele virtual reality-simulatoren. De ambitie is om jaarlijks meer dan 400 heftruckers en orderpickers op te leiden.

Voor de openstaande vacatures voor heftruckchauffeur solliciteren per job amper twee kandidaten, vaak zonder de juiste opleiding. Bedrijven krijgen ze steeds moeilijker ingevuld. Voor de klassieke opleidingen haken veel kandidaten ook af omdat ze niet toegankelijk of aantrekkelijk genoeg zijn. Daarom helpt Adecco met het nieuwe mobiele opleidingscentrum bedrijven zelf kandidaten opleiden op de werkvloer.

'Bedrijven kunnen niet zomaar hun magazijnruimtes leegmaken om toekomstige heftruckchauffeurs te laten oefenen', zegt Michel Gelders, opleidingsmanager van Adecco Global. 'Met de virtuele simulatoren simuleren we heel wat potentiële incidenten en ongevallen die zich in de echte realiteit voordoen. De technologie staat ons toe om mensen sneller en kwalitatiever op te leiden.'

'Meteen in het magazijn'

De drie VR/AR-simulatoren laten bedrijven toe om de lessen volledig aan te passen aan de omgeving waarin de kandidaten terecht zullen komen. 'Met de VR-bril zitten ze meteen in het magazijn van hun toekomstige werkgever', aldus Jan Dekeyser, CEO van Adecco BeLux. 'Heftruckchauffeurs in spe zien en voelen bijvoorbeeld de lading en merken het meteen als ze ergens tegenrijden. Op die manier versnellen we de inburgering op de werkvloer na de opleiding.'

Adecco wil in 2022 al 200 chauffeurs klaarstomen voor onze arbeidsmarkt, en vanaf 2023 minstens 400 per jaar. Na het pilootproject in België zal de VR-opleiding worden uitgerold in de rest van de wereld.

