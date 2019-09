Sinds maart 2018 hebben er boven België iets meer dan 16.000 commerciële dronevluchten plaatsgevonden, bijvoorbeeld om inspecties uit te voeren of luchtbeelden te maken. Dat is donderdag gezegd bij de lancering van 'droneguide PRO'.

Het gaat om een nieuwe versie van droneguide, waarmee professionele dronepiloten voortaan hun vluchten online zullen kunnen plannen en beheren. Droneguide werd in maart 2018 gelanceerd en bestaat als website en mobiele app. Maar tot nu toe konden dronegebruikers - recreatieve en professionele - er alleen maar op kaarten bekijken waar ze wel en niet mogen vliegen. Met de nieuwe versie droneguide PRO wordt de toepassing interactief, zo kondigden minister van Mobiliteit François Bellot (MR), luchtverkeersleider skeyes en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer donderdag aan bij Drone-Tower op de site van Tour & Taxis in Brussel.

Goedkeuring online aanvragen

Dat is van belang voor professionele gebruikers, die vliegen met drones van meer dan 5 kilogram of hoger dan 45 meter (zogenoemde klasse 1-vluchten). Zij moeten hun vluchten altijd melden. En wanneer ze bijvoorbeeld hoger dan 90 meter willen vliegen of in gebieden waar dat normaal niet mag, zoals in de nabijheid van een luchthaven of boven een stad, moeten ze goedkeuring krijgen voor een afwijking. Ook die kunnen ze online aanvragen met droneguide PRO.

Skeyes-topman Johan Decuyper sprake van een wereldprimeur: "Nergens anders ter wereld kunnen vluchten of afwijkingen aangevraagd worden via een gelijkaardige toepassing." De nieuwe versie moet het leven van alle betrokkenen gemakkelijker maken. Gedaan met het printen, scannen, overtypen en heen-en-weer mailen van documenten. De vereenvoudiging is ook nodig omdat steeds meer bedrijven drones willen inzetten. Zo is op 25 september de eerste testvlucht met drones gepland om onder meer bloedstalen te vervoeren tussen Antwerpse ziekenhuizen.

Europese regels versoepelen volgend jaar

De voorbije maanden waren er zowat duizend commerciële vluchten per maand. Er zijn 2.909 voor commercieel gebruik geregistreerde drones en 1.722 dronepiloten met een licentie. De verwachting is dat die aantallen alleen maar zullen stijgen wanneer midden volgend jaar nieuwe, soepelere Europese regels van kracht zullen worden. De goedgekeurde commerciële dronevluchten die plaatsvinden in het door skeyes gecontroleerde luchtruim, zullen voortaan ook verschijnen op de schermen van de luchtverkeersleiders. "Een belangrijke stap om de veiligheid van het gecontroleerde luchtruim te kunnen garanderen", klonk het. Wat onaangekondigde dronevluchten betreft, wordt er gewerkt aan een systeem om die te kunnen detecteren.

Geen gevolgen voor recreatieve gebruikers

"De dronepiloten, de luchtverkeersleiding van skeyes en de diensten van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zullen dankzij deze toepassing dagelijks tijd uitsparen en zich nog beter en nog meer kunnen concentreren op de veiligheid, de absolute prioriteit in de luchtvaart", stelde mobiliteitsminister Bellot. De upgrade van droneguide heeft geen gevolgen voor recreatieve gebruikers die af en toe met een speelgoeddrone vliegen in de tuin. Voor hen verandert er niets. Zij moeten hun vluchten - tot maximaal 10 meter hoogte - niet aanmelden. Maar zij kunnen op droneguide wel zien waar het verboden is te vliegen, want zelfs de eigen tuin kan in een gebied liggen waar officieel een vliegverbod geldt.