ExtraHop heeft Duncan Butchart benoemd als vicepresident EMEA. De Amerikaanse specialist in cloud-native cybersecurity-oplossingen wil op die manier zijn bereik in deze specifieke regio vergroten.

Butchart kan bogen op ruim twintig jaar ervaring in het leiden van teams bij Blue Coat/Symantec, Easynet en Skybox Security. In mei van dit jaar stelde ExtraHop hem al aan als Area Vice President van Northern EMEA. 'Met deze volgende stap kijken we ernaar uit om meer organisaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te helpen om zich te verdedigen tegen geavanceerde cyberdreigingen zoals ransomware', zegt Patrick Dennis, CEO van ExtraHop.

Na een distributiedeal in mei met Exclusive Networks, is het volledige productportfolio van ExtraHop nu beschikbaar in veertien Europese gebieden. Het bedrijf loopt naar eigen zeggen voorop in een nieuwe benadering van cyberverdediging; eentje die zich richt op het detecteren, onderzoeken en reageren op verdachte activiteiten voordat ze tot een volledige inbreuk leiden.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

