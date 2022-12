IT-leverancier Dustin gaat in de Benelux tweedehands Cisco netwerkapparatuur aanbieden, het doet dat met ondersteuning van Cisco zelf.

Dustin is een Zweedse beursgenoteerde speler die zowel in Scandinavië als de Benelux actief is. Voortaan gaat het in haar bestaande markten refurbished netwerkmateriaal van Cisco verkopen, in samenwerking en met ondersteuning en garantie van Cisco zelf.

'Door de samenwerking met Cisco zetten we samen de stap naar een meer circulaire IT-industrie,' zegt Angelo Bul, verantwoordelijk voor large Corporate & Public activiteiten in de Benelux. Het richt zich voor de herbruikte hardware zowel op grote bedrijven, de publieke sector als het KMO-segment.

Het bedrijf verzorgt zelf het circulaire proces en zorgt ook voor recyclage van sommige onderdelen. Het bedrijf wil tegen 2030 voor honderd procent circulair zijn

