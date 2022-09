Nokia pakt uit met twee smartphones en een tablet waarbij het sterk benadrukt hoeveel gerecycleerd materiaal het wel gebruikt. Maar die communicatie lijkt vooral greenwashing want na drie jaar stoppen alle updates, ook al werkt het toestel nog perfect.

Nokia stelt drie nieuwe toestellen voor, de Nokia X30 5G, een 6,43 inch Android smartphone met een Snapdragon 695 5G chip met 6 gigabyte RAM en 128 gigabyte opslag voor 519 euro. Of een versie met 8 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag voor 549 euro. Hierbij leren we dat het frame uit gerecycleerd aluminium bestaat en de achterkant van 65 procent gerecycleerd plastic. De verpakking is grotendeels van gerecycleerd papier en door de stekkerkop weg te laten is die ook kleiner.

Nokia X30 © Nokia

Het tweede toestel is de G60 5G, een 5,58 inch toestel met dezelfde chip voor 329 euro (4GB RAM en 128 GB opslag) of 369 euro (6GB RAM en 128 GB opslag). Hier is de plastic achterkant volledig gerecycleerd en het frame voor 60 procent.

Nokia G30 © Nokia

De T21 tenslotte is een 10,36 inch tablet op een Unisoc T612 chip met 4 gigabyte RAM en 64 of 128 gigabyte opslag voor respectievelijk 249 en 269 euro. Ook hier een behuizing van 60 procent gerecycleerd plastic en 'alle duurzaamheid en beloften die men van een Nokia-tablet mag verwachten,' aldus het persbericht van HMD Global, vandaag het bedrijf achter het merk Nokia.

Nokia T21 © Nokia

Duurzame hardware, wegwerpsoftware

Maar die verwachting leg je best niet al te hoog. Waar een telefoon al snel na twee jaar wordt vervangen, wordt een tablet al snel 4-5 jaar in gebruik gehouden, zeker als het toestel binnen het gezin nog een tweede leven krijgt voor de kinderen.

Daar wringt het schoentje. Voor de T21 belooft Nokia twee jaar OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Dat is weinig voor een toestel dat technisch gezien dubbel zo lang meekan. Daar komt nog bij dat die timing vandaag ingaat. Wie het toestel binnen een klein jaar koopt, kan er nog twee jaar veilig van genieten. De tablet blijft uiteraard wel werken, maar veiligheidsproblemen worden nadien niet meer opgelost.

We vroegen HMD Global waarom dat zo beperkt is. De fabrikant geeft daar geen helder antwoord op, maar stelt wel dat het huidig aanbod al een verbetering is ten opzichte van vroeger:

'De T-serie brengt de beloften van onze vorige G-serie naar de tabletruimte. De basisbelofte die er was op de G-serie namelijk twee OS-upgrades en drie jaar lang maandelijkse beveiligingspatches, komt nu dus naar de T-serie. We zullen onze beloften herzien naarmate we onze G-serie verder ontwikkelen, maar we beschouwen dit als een sterk aanbod voor een entry level tablet.'

Smartphones wel drie jaar

De twee smartphones doen het iets beter, de X30 en de G60 5G krijgen drie OS upgrades en even lang security updates. We moeten daarbij nuanceren dat dit al één jaar beter is dan de twee jaar waar de meeste toestellen op Android het moeten mee stellen. Pas recent, vooral bij de meest recente Snapdragon chips, loopt dat op tot drie jaar. Enkel Samsung biedt die termijn al iets langer aan. Het verschil met Apple is enorm. Wie in 2015 een iPhone 6S kocht, krijgt nog tot dit jaar updates. Ook voor de iPad is vijf jaar of langer geen ongewone termijn.

Toch blijft het opmerkelijk dat een bekende smartphonemaker expliciet uitpakt met hoe fel haar toestellen inzetten op duurzaamheid, terwijl ze softwarematig na drie jaar rijp zijn voor de vuilnisbelt. Bovendien beschikken de drie toestellen, zoals de meeste smartphones en tablets, over een batterij die je niet kan vervangen, wat maakt dat ook daar de levensduur beperkt blijft.

