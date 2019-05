Inkomsten voor DXC Technology blijven dalen, ondanks verregaande besparingen.

Eerst het goede nieuws. Digitale inkomsten, van onder meer cloundinfrastructuur, enterprise en cloud applications, zijn voor DXC het voorbije kwartaal gestegen met 22 procent, tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. Die digitale inkomsten groeiden over het voorbije jaar met 15,8 procent.

Over het algemeen lijkt het echter in dalende lijn te gaan voor de consultancygigant. Inkomsten voor het vierde kwartaal, dat eindigde op 31 maart, lagen in het algemeen op 5,28 miljard dollar, een driehonderd miljoen dollar minder dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen DXC 5,58 miljard dollar binnenhaalde. Voor het hele fiscale jaar 2019, liggen de inkomsten op 20,75 miljard dollar, versus 21,73 miljard in het jaar 2018.

Het bedrijf heeft het voorbije kwartaal de meubelen proberen te redden, onder meer door 10.000 werknemers te ontslaan, en datacenters en kantoorruimte te consolideren. Op die manier wist het dit kwartaal 500 miljoen dollar te besparen, al lijkt het nog niet genoeg om van groei te spreken.

DXC is het bedrijf dat is ontstaan uit het samengaan van het vroegere CSC en HPE's Enterprise Services. Sinds de start gaat het bedrijf door een reeks ontslagrondes (in die twee jaar sinds de merger is het gegaan van 170.000 medewerkers naar 130.000), en probeert het om zijn zakenmodel om te bouwen richting cloud, omdat de markt voor grote outsourcingcontracten, waar DXC sterk staat, wat in elkaar lijkt te storten. Daartoe heeft het bedrijf 2.000 nieuwe digitale talenten aangeworven, zo zegt CEO Mike Lawrie bij de voorstelling van de cijfers. Hij verwacht dit kwartaal nog eens 1.500 mensen aan te werven.