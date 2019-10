De Britse producent van huishoudapparaten Dyson, vooral bekend van zijn stofzuigers zonder zak, heeft zijn plannen om elektrische auto's te gaan bouwen begraven.

"Ons automotive team heeft de voorbije jaren een fantastische elektrische auto ontwikkeld, maar op basis van de huidige situatie zien we geen mogelijkheid om het product commercieel winstgevend aan de man te brengen", aldus Dyson in een mededeling.

Het bedrijf had in 2017 aangekondigd een elektrisch voertuig te ontwikkelen en daarvoor zowat 2,5 miljard pond (2,8 miljard euro) te investeren. In mei gaf oprichter James Dyson nog te kennen dat alles op schema lag om de beoogde marktstart in 2021 te halen en dat de kosten onder controle waren. De Britse onderneming besliste bovendien om haar officiële zetel naar Singapore te verhuizen, waar de auto gebouwd zou worden. Die beslissing kreeg in Groot-Brittannië de nodig kritiek, waar Dyson zich een voorstander van de brexit getoond had. Dyson zou nog getracht hebben een koper te vinden voor het autoproject, maar dat zou niet gelukt zijn. Het bedrijf zou naar eigen zeggen wel nog kunnen profiteren van de batterijtechnologie die voor de auto ontwikkeld werd.