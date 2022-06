De Belg spendeerde tijdens de eerste drie maanden van 2022 gemiddeld 521 euro online, goed voor een totaal van 3,69 miljard euro.

En dat is een recordbedrag, zo blijkt uit de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek in opdracht van sectorfederatie BeCommerce. Het gaat om een stijging van 30 procent tegenover 2021.

Vooral de online reis- en evenementensector deden het goed tijdens het eerste kwartaal. In totaal waren de online diensten goed voor 1,7 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het leven duurder is geworden, geven mensen dus toch nog graag geld uit aan ervaringen, besluit de sectorfederatie. 'Na twee verloren jaren valt heel wat in te halen en worden er volop reizen en evenementen georganiseerd en geboekt', zo zegt managing director van BeCommerce Sofie Geeroms.

'Tegelijk zijn consumenten zich ook bewust van de inflatie en stijgende prijzen en kopen ze online meer prijsbewust, op zoek naar essentiële producten', klinkt het. Zo blijven kleding (40 procent) en schoenen (25 procent) de producten die het meest online worden aangekocht. Bovendien winkelt de consument door de stijgende inflatie niet enkel prijsbewust, maar denkt hij/zij ook na over de verplaatsing. 'Vandaag zijn de winkels opnieuw open, toch blijft het aantal transacties online toenemen', zegt Geeroms.

En dat is een recordbedrag, zo blijkt uit de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek in opdracht van sectorfederatie BeCommerce. Het gaat om een stijging van 30 procent tegenover 2021.Vooral de online reis- en evenementensector deden het goed tijdens het eerste kwartaal. In totaal waren de online diensten goed voor 1,7 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het leven duurder is geworden, geven mensen dus toch nog graag geld uit aan ervaringen, besluit de sectorfederatie. 'Na twee verloren jaren valt heel wat in te halen en worden er volop reizen en evenementen georganiseerd en geboekt', zo zegt managing director van BeCommerce Sofie Geeroms.'Tegelijk zijn consumenten zich ook bewust van de inflatie en stijgende prijzen en kopen ze online meer prijsbewust, op zoek naar essentiële producten', klinkt het. Zo blijven kleding (40 procent) en schoenen (25 procent) de producten die het meest online worden aangekocht. Bovendien winkelt de consument door de stijgende inflatie niet enkel prijsbewust, maar denkt hij/zij ook na over de verplaatsing. 'Vandaag zijn de winkels opnieuw open, toch blijft het aantal transacties online toenemen', zegt Geeroms.