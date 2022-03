Belgen gaven vorig jaar 12,1 miljard euro uit aan e-commerce. Dat blijkt uit een studie van sectorfederatie BeCommerce. Het gaat om een toename met 18 procent tegenover 2020.

Gemiddeld deden Belgen volgens de studie in 2021 twintig online aankopen, voor een totale waarde van 1.445 euro. Dat is 250 euro meer dan in 2020.

'De boom van e-commerce door de coronacrisis is zeker niet tijdelijk: consumenten hebben de voordelen van online shoppen omarmd', zegt managing director van BeCommerce Sofie Geeroms, die pleit voor gemoderniseerde wetgeving, bijvoorbeeld op vlak van nachtarbeid.

Gemiddeld deden Belgen volgens de studie in 2021 twintig online aankopen, voor een totale waarde van 1.445 euro. Dat is 250 euro meer dan in 2020.'De boom van e-commerce door de coronacrisis is zeker niet tijdelijk: consumenten hebben de voordelen van online shoppen omarmd', zegt managing director van BeCommerce Sofie Geeroms, die pleit voor gemoderniseerde wetgeving, bijvoorbeeld op vlak van nachtarbeid.