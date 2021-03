De start-up E-Health Valley wil de Belgische gezondheidszorg het digitale tijdperk binnenloodsen. Dat wil de start-up bereiken door een investeringsfonds van 20 miljoen euro ter beschikking te stellen en een ontmoetings- en kennisplaats voor alle actoren in de digitalisering van de zorg te worden.

De coronapandemie heeft ook in België geleid tot een groter draagvlak voor digitale zorg. Raadplegingen op afstand werden plots 'het nieuwe normaal'. De mogelijkheden van zorg op afstand zijn eindeloos en ook multinationals zetten alsmaar vaker in op slimme draagbare gezondheidsapplicaties. Volgens E-Health Valley blijft het in België nog al te vaak bij studies of pilootprogramma's. Daar wil de start-upstudio iets aan veranderen.

Starters ondersteunen

Het project gaat uit van een groepje bedrijven, privé-investeerders en overheden die zowel een faciliterende als ondersteunende rol willen bieden voor nieuwe digitale projecten in de gezondheidszorg. Het doel is om via een investeringsfonds 20 miljoen euro vrij te maken om jaarlijks tien startende bedrijven te ondersteunen. Daarnaast wil de start-up ook fungeren als verzamelplaats en kenniscentrum door verschillende actoren samen te brengen.

E-Health Valley werd opgericht door EEBIC (beheerder van fondsen als Theodorus en Seeder Fund), de ULB en de private investeerders Michael Verschueren (uitvoerend bestuurder RSC Anderlecht) en Giovanni Canini (WPP Country Manager). Naast enkele privé-investeerders maken ook de regionale investeringsmaatschappijen finance&invest.brussels en Sambrinvest deel uit van het initiatief.

