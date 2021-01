Wie wisselt van provider kan het e-mailadres van zijn oorspronkelijke internetleverancier nog achttien maanden behouden. Een voorstel om dat verder te verlengen is weggestemd, al is dat niet noodzakelijk definitief.

Wie vandaag klant is bij een internetoperator, krijgt daar ook een mailadres bij. Dat adres (@skynet, @telenet,...) is voor velen hun primair adres dat ze ook gebruiken om in te loggen bij verschillende internetdiensten. Omdat dat er voor zorgt dat mensen minder snel van provider wisselen, werd in het verleden een regel ingesteld waardoor dat mailadres tot achttien maanden na een overstap toegankelijk bleef voor de consument.

N-VA kamerlid Michael Freilich wil dat graag uitbreiden. Hij deed een wetsvoorstel om zo'n mailadres onbeperkt in de tijd mee te nemen, naar analogie met gsm-nummers. Maar dat werd in de commissie Economie met 8 tegen 6 weggestemd.

Freilich is daar niet over te spreken en noemt het wegstemmen een 'schaamteloos politiek spel'. Hij wijst er op dat kamerleden van verschillende partijen voor de zomer zich positief hadden uitgelaten over het voorstel. Tussen die eerste reactie en vandaag is er intussen een federale regering, zonder N-VA, wat volgens Freilich de reden is dat zijn voorstel nu wordt afgeschoten.

Bredere telecomwet op komst

Maar op het kabinet van minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter klinkt een andere boodschap. 'Zoals we eerder aan het parlement en de heer Freilich lieten weten via mondeling en schriftelijk advies aan de bevoegde commissie, nemen we de bezorgdheden van de parlementairen mee in de omzetting van de nieuwe telecomwet (de richtlijn EECC). Ook het verhaal van de meeneembaarheid van de emailadressen.' Aldus het kabinet van De Sutter.

Daarbij merkt het op dat zowel N-VA als Vlaams Belang aanvankelijk ook akkoord gingen met die aanpak, en het voorstel aanvankelijk niet te stemmen. Maar dat is in praktijk dus niet gebeurd.

Het kabinet benadrukt dat de nieuwe telecomwet ook oog zal hebben voor consumentenbescherming en dat het voor de inhoud op input van het parlement rekent. Het idee om de meeneembaarheid van een e-mailadres te behouden is dus niet definitief van de baan, maar zal later worden bekeken in een bredere wet rond telecommunicatie.

