'E-mailkiller' Slack trekt vandaag naar de beurs: wat moet u weten?

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

Het Amerikaanse bedrijf achter het zakelijke chatplatform Slack wordt vandaag voor de eerste keer genoteerd aan de New York Stock Exchange. Niets te vroeg, want de concurrentie is ondertussen hard.

Slack verschijnt op de New York Stock Exchange via een zogeheten direct listing in plaats van een klassieke IPO-beursgang. Dat is dezelfde manier waarop Spotify zijn intrede deed op de beurs. Met een direct listing kunnen de bestaande investeerders (een deel van) hun aandelen verkopen aan het publiek, maar worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dat scheelt een pak aan bankkosten voor Slack. Het is dan ook geen toeval dat Slack zich vandaag laat begeleiden door dezelfde banken als die waar Spotify beroep op deed.

