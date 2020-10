EASI neemt een bedrijf uit Luxemburg en Charleroi onder de arm. Samen met de bestaande expertise wil het zich meer toeleggen op het benutten van data binnen bedrijven.

De stevige overnametocht van EASI gaat verder. Het ICT-bedrijf lijft het Luxemburgse DInsights, dat zich toelegt op business intelligence in. Ook PIT Business uit Charleroi is voortaan onderdeel van het Leuvense ICT-bedrijf. Die laatste is onder meer de ontwikkelaar van SPooM, software voor geavanceerde besluitvorming.

De twee bedrijven komen, samen met expertise die EASI zelf al in huis had, samen in de nieuwe afdeling Strategy Execution Management. EASI investeert, inclusief de overnameprijs, twee miljoen euro in die nieuwe business unit die zich zal toeleggen op hoe bedrijven data kunnen inzetten om hun bedrijf te verbeteren.

'Vandaag merken we dat te veel managers ten onrechte denken dat geavanceerde datamining enkel iets is voor start-ups of grote bedrijven. Iedereen bezit data, maar het is een kunst om te achterhalen in welke data de echte meerwaarde zit voor een organisatie,' zegt Ludovic Michaux, managing partner bij EASI. 'Ons doel is dan ook om anderen te helpen met de implementatie van hun strategie en die nadien te optimaliseren. Zo kunnen ze zich focussen op de meeste relevante gegevens.'

'We deden al veel met data in onze verschillende business lines en we zien het ook belangrijker worden. Bedrijven die data driven zijn, doen het ook beter dan anderen. Met Strategy Execution Management willen we dat naar boven halen bij bedrijven," vertelt Raf Hernalsteen aan Data News. Hij is ook partner bij EASI en verantwoordelijk voor de projecten van het bedrijf in Vlaanderen.

Focus op data

Het bedrijf heeft daarvoor zijn eigen methodologie ontwikkeld. 'We praten met de CEO en het management, we bekijken de missie en de strategische KPI's en trekken dat door naar de mensen onder hen.' Al nuanceert Hernalsteen dat de focus niet ligt op managementconsulting.

'We richten ons wel degelijk op data. We focussen ons niet op de managementstructuur van een bedrijf, maar wel over hun data en hoe ze die kunnen gebruiken om hun strategie succesvol te maken.'

De nieuwe business unit zal ongeveer vijftien mensen tellen. Zeven van hen komen uit andere afdelingen in het bedrijf. DInsights telt drie mensen en PIT Business acht mensen. De ambitie is om tegen 2025 de afdeling Strategy Execution Management zowel qua omzet als mensen te verdubbelen.

