EASI investeert in eigen cloudaanbod

Het bedrijf had al datacenterruimte in Machelen en Gent, daar komt nu een derde locatie bij in Gembloux, meerbepaald het datacenter van Engie Cofely waar EASI in eerste instantie vier racks afneemt. Na de migratie van de klanten van het in 2017 overgenomen Into IT zal dat groeien naar 8 met nog bijkomende uitbreidingsmogelijkheden.

De investering gaat vooral naar de uitbreiding van de Cloud2be cloudoplossing van EASI. Zo sluit het een partnerschap met Arcadiz, investeert het bedrijf in load balancers van F5 en back-end switches van Arista (HPE).

Tegelijk maakt het bedrijf bekend dat het in december met cloud2be een ISO 270001 certificaat heeft behaald. Dat is een standaard voor informatiebeveiliging.