ICT-dienstverlener Easi doet haar grootste overname ooit. Met Direct haalt het een managed security & service provider van 25 mensen in huis.

Direct heeft haar kantoor in Ronse en haalt een omzet van 3,7 miljoen euro. Het bedrijf heeft onder meer expertise in Azure en werkt onder meer met Cisco, Barracuda, Veeam, Citrix en HPE. Easi neemt 75 procent van de aandelen over, met de ambitie om op termijn het bedrijf volledig over te nemen.

Easi krijgt met de overname meer expertise rond Azure en managed services, en het bedrijf versterkt haar positie in Vlaanderen. Omgekeerd krijgt Direct toegang tot de expertise van Easi.

Nog twee jaar zelfstandig

Momenteel blijft Direct wel nog twee jaar onder eigen vlag varen, met het huidig management waaronder CEO Koen Lepez. Dat moet het bedrijf de ruimte geven om haar groeitraject verder te zetten zonder inmenging. Net zoals bij Easi zijn ook bij Direct de werknemers deels mede-aandeelhouder.

'Wij geloven dat ons aandeelhoudersmodel ons succes mee verklaart,' zegt Easi CEO Thomas Van Eeckhout. 'Het feit dat zij, net als wij een aandeelhoudersmodel hebben, toont aan dat er een zeer sterke match is tussen onze bedrijven. Zowel op vlak van bedrijfscultuur als op gebied van klantenservice.'

