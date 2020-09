ICT-dienstenbedrijf EASI zet zijn overnametocht door. Het neemt in Nederland de IBM-integrator Helvoirt Automatisering over.

Helvoirt Automatisering specialiseert zich in IBM-technologie, specifiek het verbeteren van bedrijfprocessen en automatisering in IBM-omgevingen. Bij de overname blijft Rudi van Helvoirt, CEO van het bedrijf, aan boord als technical director. "Wij hebben in EASI een betrouwbare partner gevonden die onze visie deelt," aldus Rudi van Helvoirt. "We kijken de toekomst dan ook met bijzonder veel vertrouwen tegemoet."

De dienstverlening van het bedrijf wordt onder de EASI-vlag voortgezet. Voor de klanten blijft de continuïteit van de diensten volledig gewaarborgd. Zij krijgen, door de schaalvergroting, meteen ook toegang tot meer diensten.

EASI is al een tijd gestaag aan het groeien, ook in Nederland waar het zich vooral richt op security, cloud en infrastructuur voor IBM en VMware-omgevingen. De nieuwe overname past dan ook in dat plaatje."Hun expertise in IBM-technologie is een mooie aanvulling op onze diensten", zegt CEO Thomas Van Eeckhout daarover in een persbericht.

Samen met de overname worden ook nieuwe kantoren in dienste genomen voor de medewerkers van EASI Nederland. De medewerkers van het net overgenomen van Helvoirt verhuizen later deze maand ook naar de nieuwe kantoren.

