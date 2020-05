EASI doet een nieuwe overname. Met ICT Architect haalt het een bedrijf binnen dat zich toelegt op complexe telecomprojecten.

ICT Architect telt een vijftal werknemers en werd de afgelopen tien jaar geleid door Gunther De Vleeschouwer. Hij blijft nog wel 1-2 jaar actief binnen EASI om de integratie van het bedrijf te ondersteunen. ICT Architect telt een honderdtal internationale klanten waaronder Skeyes, SES en Continental.

"Die nichekennis is voor ons bijzonder waardevol," zegt Thomas Van Eeckhout, CEO van EASI. "Dataconnectiviteit is vandaag cruciaal voor elk bedrijf, de evolutie naar cloud computing heeft dit belang alleen maar versterkt. Toch wordt dit aspect in te veel gevallen verwaarloosd, door de hoge mate van complexiteit. Dankzij deze nieuwe expertise kan EASI zich nu als expert positioneren en proactief het beste telecomontwerp voor elke klant aan de beste voorwaarden koppelen."

Door de overname van ICT Architect breiden beide bedrijven hun aanbod uit. Of laatstgenoemde onder eigen naam blijft bestaan, of opgaat in EASI, staat nog niet vast. "Maar de diensten van het bedrijf worden wel geïntegreerd," zegt Van Eeckhout.

EASI zelf telt intussen zo'n 275 werknemers in België en Luxemburg. Opvallend: los van de overname nam het bedrijf tijdens de coronacrisis intussen bijna twintig mensen aan van op afstand. "Het zijn mensen die we nog niet face to face hebben gezien dus dat maakt het wel wat speciaal," zegt Van Eeckhout. Het bedrijf werd intussen ook opnieuw uitgeroepen tot een van de beste werkgevers door Great Place To Work.

EASI zelf blijft thuiswerken momenteel als de norm zien."In hun eerste dagen komen nieuwe werknemers wel naar kantoor, met respect voor de regels om het virus niet te verspreiden, waar ze hun laptop en bedrijfswagen krijgen, daarna begint hun onboarding van op afstand."

