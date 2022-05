Easi neemt opnieuw een Microsoft-specialist over en breidt zo uit in Oost-Vlaanderen.

Netlease bestaat iets meer dan tien jaar en legt zich toe op Microsoft met specialisaties in Azure, security, PowerBI, Teams en SharePoint. Het bedrijf telt een vijftiental mensen en draait een omzet van 1,2 miljoen euro vanuit haar hoofdkantoor in Melle. Het bedrijf wordt geleid door Tom Hoogewijs en frederik De Clercq.

'Microsoft is een strategische business voor Easi", zegt Philippe Poupeleer, Microsoft Business Unit Manager bij Easi. 'Deze overname past dan ook perfect binnen onze groeiambities in Microsoft waarbij onze forse interne groei verder versterkt wordt met externe groei'.

Easi belooft klanten door de overname meer expertise rond technologie van Microsoft. Tegelijk zullen De eigen oplossingen rond intranet van Easy en Netlease, EasiTouch en ReadyNet, worden gebundeld.

Easi, dat intussen zelf 400 mensen telt en vorig jaar een omzet van 48,7 miljoen euro haalde, is het de tweede overname van een Microsoft-specialist op korte tijd. Sinds 2020 nam het bedrijf al ICT Architect, van Helvoirt Automatisering, Dinsights en Pit Business over.

