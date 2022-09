Easi doet zijn derde overname op een half jaar tijd. Switchpoint wordt de nieuwste aanwinst van het bedrijf.

Switchpoint legt zich toe op IT-beveiliging. Het bedrijf telt een tiental mensen en bestaat sinds 2006. Voor Easi is de overname een uitbreiding van haar security-activiteiten.

De verkoop gaat ook gepaard met verhuis binnen de Gentse regio. Vandaag zit Switchpoint in Drongen, maar zullen op termijn naar het kantoor van Easi in Zwijnaarde verhuizen.

'Deze overname kadert in onze ambitie om in het Belgische cybersecurity-landschap een toonaangevende speler te worden,' zegt Thomas Van Eeckhout, CEO van Easi. 'Onze beide ondernemingen beschikken over uitgebreide competenties in verschillende domeinen van cybersecurity, waardoor tal van synergieën te realiseren zijn voor onze klanten. Onze gecombineerde expertise zal ons een nóg sterkere marktpositie garanderen.'

Switchpoint wordt geleid door Michel Nys, hij stelt dat zijn bedrijf onder de vleugels van Easi haar capaciteiten beter kan benutten. 'Als kleine onderneming ontbreekt het soms aan slagkracht om onze expertise te verzilveren. Door deel uit te maken van een grotere groep, met een vooruitstrevende HR aanpak, zullen we onze teams sneller kunnen laten groeien en zullen onze medewerkers zich nog verder kunnen ontplooien in hun vakgebied.'

Met de overname telt Easi vandaag 480 mensen. Het bedrijf heeft al even de ambitie om tegen 2025 500 mensen in dienst te hebben, maar het verwacht dat die kaap mogelijk dit jaar nog wordt overschreden.

Switchpoint legt zich toe op IT-beveiliging. Het bedrijf telt een tiental mensen en bestaat sinds 2006. Voor Easi is de overname een uitbreiding van haar security-activiteiten.De verkoop gaat ook gepaard met verhuis binnen de Gentse regio. Vandaag zit Switchpoint in Drongen, maar zullen op termijn naar het kantoor van Easi in Zwijnaarde verhuizen.'Deze overname kadert in onze ambitie om in het Belgische cybersecurity-landschap een toonaangevende speler te worden,' zegt Thomas Van Eeckhout, CEO van Easi. 'Onze beide ondernemingen beschikken over uitgebreide competenties in verschillende domeinen van cybersecurity, waardoor tal van synergieën te realiseren zijn voor onze klanten. Onze gecombineerde expertise zal ons een nóg sterkere marktpositie garanderen.'Switchpoint wordt geleid door Michel Nys, hij stelt dat zijn bedrijf onder de vleugels van Easi haar capaciteiten beter kan benutten. 'Als kleine onderneming ontbreekt het soms aan slagkracht om onze expertise te verzilveren. Door deel uit te maken van een grotere groep, met een vooruitstrevende HR aanpak, zullen we onze teams sneller kunnen laten groeien en zullen onze medewerkers zich nog verder kunnen ontplooien in hun vakgebied.'Met de overname telt Easi vandaag 480 mensen. Het bedrijf heeft al even de ambitie om tegen 2025 500 mensen in dienst te hebben, maar het verwacht dat die kaap mogelijk dit jaar nog wordt overschreden.