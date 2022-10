is redacteur bij Data News

Met de overname van het Waalse Procsima-group vergroot Easi haar activiteiten rond IT-beveiliging. Eerder dit najaar nam het ook al Switchpoint over.

IT-onderneming Easi blijft met de regelmaat van de klok bedrijven overnemen. Procsima, uit Mont-Saint-Guibert, bestaat sinds 2015 en werd opgericht door Christophe Celio en Frédéric Gelissen. Het bedrijf legt zich toe op bescherming tegen externe en interne aanvallen.

Voor Easi is het na Switchpoint de tweede overname rond cybersecurity. Een overnamebedrag wordt niet genoemd, maar het zegt wel dat het dit jaar in totaal al negen miljoen euro investeerde in cyberveiligheid: de overname van de twee bedrijven en de reeds bestaande activiteiten, zoals de ontwikkeling van de interne tool BlueHorn.

In totaal werken er vandaag zestig mensen voor IT-beveiliging voor Easi.

