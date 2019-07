eBay, een van de eerste online winkels, gaat 'fulfillment centers' bouwen om sneller te kunnen leveren. Het haalt dat idee bij concurrent Amazon.

eBay gaat zijn eigen magazijnen lanceren om leveringen sneller te laten lopen. Net als Amazon al langer doet, zal eBay zijn verkopers vragen om hun goederen in de magazijnen te stockeren zodat ze bij een bestelling rechtstreeks van bij eBay naar de klant gaat. De zogeheten Managed Delivery dienst wordt in 2020 gelanceerd in de VS.

De e-commercegigant eBay begon origineel als veilingsite, en het is nog altijd voornamelijk een platform dat verkopers in contact met brengen met potentiële klanten, zij het nu ook voor verkopers van 'nieuwe' producten. Die verkopers moeten wel nog altijd zelf de levering van de goederen regelen. Met Managed Delivery wil eBay nu een deel van de logistiek overnemen. De magazijnen zullen order picking, inpakken en verschepen, terwijl de verkopers zelf hun voorraad in het oog kunnen houden.