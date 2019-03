eBay voegt Google Pay toe als betalingsoptie

eBay heeft aangekondigd dat gebruikers op de site vanaf april Google Pay kunnen inzetten om te betalen. Het is een nieuwe stap van eBay om zich iets minder afhankelijk te maken van online betaaldienst PayPal. Tot 2015 waren eBay en PayPal in handen van hetzelfde bedrijf. Sinds hun split is eBay echter nieuwe betalingsmethoden aan het toevoegen.

Vorig jaar was het al de beurt aan Apple Pay, nu aan Google Pay, en later zal eBay ook betalingen met krediet- en betaalkaarten zelf gaan verwerken. Het Nederlandse Adyen helpt het bedrijf bij veel van deze stappen en bedoeling is om het betaalverkeer vlotter te maken. Vaak moeten gebruikers met PayPal nu even naar een andere site wisselen.