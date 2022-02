De Europese Centrale Bank (ECB) bereidt Europese banken voor op cyberaanvallen waar Rusland achter zit. Dat zeggen twee bronnen aan persbureau Reuters.

Tijdens de pandemie was de ECB gefocust op de gewone fraudepraktijken, maar door de crisis rond Oekraïne ligt de aandacht nu op cyberaanvallen door Rusland. De ECB, die toezicht houdt op Europa's grootste geldschieters, zou de banken nu vragen hebben gesteld over hun verdediging tegen dergelijke aanvallen. Ook zouden financiële instellingen tests hebben uitgevoerd om na te gaan in hoeverre ze in staat zijn Russische cyberaanvallen af te weren, zeggen de anonieme bronnen.

Amerikaanse sancties

De ECB weigert commentaar te geven. Reuters wijst er wel op dat de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen aanpakken een van de prioriteiten is van de organisatie.

Ook in de Verenigde Staten bestaat diezelfde bezorgdheid. Eind januari al trok de New York Department of Financial Services aan de alarmbel bij financiële instellingen. De instantie waarschuwde voor Russische cyberaanvallen bij een eventuele inval van Oekraïne, gevolgd door Amerikaanse sancties.

