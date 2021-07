De komende twee jaar gaat de ECB de mogelijkheden van een digitale euro uitgebreid onderzoeken. De eerste experimenten zijn volgens de bank positief.

De Europese Centrale Bank schreef negen maanden geleden een rapport over de digitale euro en voerde sindsdien enkele experimenten met succes uit. 'Dit heeft ons doen beslissen om een versnelling hoger te schakelen en het digital euro project te starten," zegt Christine Lagarde, voorzitter van de ECB.

Dat project is een onderzoeksfase die 24 maanden zal duren. Daarbij moeten een mogelijk ontwerp en de distributie worden bekeken, maar ook of zo'n digitale munt voldoet aan de noden van Europeanen. Tegelijk moet worden gezorgd dat ze niet kan worden gebruikt voor illegale activiteiten of impact heeft op de financiële stabiliteit of het monetair beleid.

De ECB benadrukt wel dat er geen garantie is dat de digitale euro er komt. Dat oordeel volgt pas later. Het is ook niet de bedoeling dat het huidige financiële middelen vervangt. 'In eender welk geval, zal een digitale euro aanvullend zijn op cash, niet als vervanger ervan,' klinkt het in het persbericht van de ECB.

Geen technische obstakels

De afgelopen negen maanden werden er al experimenten opgezet rond de technische mogelijkheden. Die gingen onder meer over de digitale euro ledger, privacy en anti witwaspraktijken, limieten op de circulatie van een digitale euro en tot slot toegang tot de virtuele munt zonder internettoegang en beschikbaar maken van de munt op voldoende toestellen. Bij geen van die experimenten zijn volgens de ECB technische obstakels opgedoken.

De volgende stap is het project concreter maken met behulp van focusgroepen, prototypes en concepten met als doel om een digitale munt te ontwerpen zonder risico's en voldoende toegankelijk voor burgers. De ECB zal hiervoor ook nauw samenwerken met de Europese Commissie.

Gereguleerde cryptomunt

Sinds de opkomst van cryptomunten kijken wel meer landen, onder meer China, naar de mogelijkheid voor hun eigen digitale munt. Het grote probleem met 'klassieke' cryptomunten is dat ze los staan van overheden en daarbij vaak ongereguleerd zijn.

Dat maakt dat cryptomunten snel kunnen ontwikkelen, maar ook dat hun waarde enorm kan schommelen en er weinig zekerheden zijn rond de identiteit van betalers of ontvangers, wat cryptomunten ideaal maakt voor voor oplichting of het versluizen van crimineel geld zoals het losgeld van ransomware.

