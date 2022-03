Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft dinsdag gewaarschuwd voor de bedreiging door cryptomunten die verkregen worden in ruil voor roebels. Hierdoor kunnen de sancties van de westerse landen tegen Rusland omzeild worden, klinkt het.

'Van alle soorten digitale activa ben ik binnen de Russische context het meest ongerust over de crypto-activa', aldus Lagarde. 'Vormen ze een bedreiging? Ja. (...) Ze worden zeker en vast gebruikt als een middel om te trachten de sancties te omzeilen die heel wat landen in de wereld genomen hebben tegen Rusland en bepaalde actoren.'

'Bijzonder hoge volumes'

Russische particulieren en bedrijven proberen volgens Lagarde 'uiteraard' hun roebels om te zetten naar cryptomunten. Sinds de sancties door het Westen opgelegd werden, liggen de volumes van roebels die omgezet worden bijzonder hoog, klinkt het.

De gouverneur van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, zei dinsdag dat de bitcoin, de bekendste van de cryptomunten, 'niet geschikt is als waardereserve, maar eerder speculatief is, een beetje zoals de tulpenmarkt in Nederland in de zeventiende eeuw'.

Digitale euro

De centrale bankiers geven al langer kritiek op de cryptomunten, wegens hun sterke volatiliteit, hun potentieel gebruik bij criminele activiteiten en algemener nog hun ondoorzichtigheid. De ECB wil binnen de vijf jaar met een digitale euro komen. 'Voor dat complexe project zitten we binnen de timing en binnen het budget', verzekerde Lagarde.

