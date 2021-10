Alter Way, een dochterbedrijf van Econocom, is voortaan in handen van de eveneens Franse Smile Group.

Alter way legt zich toe op open source en had de afgelopen zes jaar Econocom als meerderheidsaandeelhouder. Nu kondigt Econocom aan dat het dochterbedrijf de open source krachten gaat bundelen met Smile Group, voor een niet nader genoemd bedrag.

'Na zes vruchtrijke jaren in onze groep, ben ik blij met de fusie van Alter Way met Smile, wat voor ons een nieuwe manier vormt om met elkaar samen te werken. Econocom's model van satellietbedrijven heeft opnieuw haar waarde bewezen om grensverleggende bedrijven te laten ontwikkelen met de steun van onze groep.'

Alter Way legt zich toe op consulting en managed services in open source, het bedrijf werd opgericht door Véronique Torner en Philippe Motargès en telt 180 mensen in Frankrijk. Het bedrijf heeft onder meer Bic, BNP Paribas, Edenred, Engie en wegbeheerder APRR als klant.

Smile is vooral actief in Frankrijk, maar is actief in zeven landen, waaronder België (Oudenaarde), Luxemburg en Nederland (Utrecht). Het bedrijf telt 1.700 mensen. Achter het bedrijf zit Keensight Capital, dat ook voor deze overname haar steun gaf.

