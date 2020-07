Econocom voert exclusieve gesprekken met Atos over de verkoop van digital.security, zo maakt Econocom zelf bekend.

Econocom wil dochterbedrijf digital.security - gespecialiseeerd in digital risk management - van de hand doen. Het voert daarover exclusieve gesprekken met Atos. De komende dagen zullen de verschillende vakbonden en vertegenwoordigingen van werknemers ook betrokken worden in de gesprekken over een eventuele verkoop. Digital.security stelt 250 mensen te werk en was in 2019 goed voor een omzet van bijna 29 miljoen euro.

Voor Econocom moet de verkoop helpen om de nettoschuld tot nul te reduceren. Een maand geleden werd daarom ook al EBC (Econocom Business Continuity) verkocht aan het investeringsbedrijf Chequers Capital. EBC telde 430 werknemers en zette in 2019 een omzet neer van 86 miljoen euro.

