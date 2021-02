De Edge browser van Microsoft krijgt een modus met gefilterde zoekresultaten en door ouders gekozen blocklists.

De zogeheten 'kids-modus' is een nieuwe optie in Edge, die voorlopig nog in de bèta build getest wordt. Ze behoeft dus geen extra plug-ins. De modus is gericht op kinderen tussen 5 en 12 en moet vooral de mogelijkheid bieden om even je laptop of tablet te delen met kinderen, en er toch zeker te zijn dat ze in een voor hen geschikte omgeving werken.

Wanneer ze breed wordt uitgerold, zal je de modus in de instellingen vinden, onder je profiel. Eens in kindermodus, wordt onder meer de Bing zoekmachine overgezet naar Safe Search, zodat de resultaten worden gefilterd.

Blocklist

Kindermodus werkt bovendien standaard met blocklists. Microsoft geeft er enkele mee, die bijvoorbeeld pornowebsites blokkeren. Ouders kunnen daar zelf nog sites aan toevoegen die ze niet geschikt vinden voor hun kinderen.

Wie de modus aanzet in de instellingen, krijgt een nieuw thuisscherm, een nieuwe achtergrond en links naar enkele kindvriendelijke sites.

De zogeheten 'kids-modus' is een nieuwe optie in Edge, die voorlopig nog in de bèta build getest wordt. Ze behoeft dus geen extra plug-ins. De modus is gericht op kinderen tussen 5 en 12 en moet vooral de mogelijkheid bieden om even je laptop of tablet te delen met kinderen, en er toch zeker te zijn dat ze in een voor hen geschikte omgeving werken. Wanneer ze breed wordt uitgerold, zal je de modus in de instellingen vinden, onder je profiel. Eens in kindermodus, wordt onder meer de Bing zoekmachine overgezet naar Safe Search, zodat de resultaten worden gefilterd. Kindermodus werkt bovendien standaard met blocklists. Microsoft geeft er enkele mee, die bijvoorbeeld pornowebsites blokkeren. Ouders kunnen daar zelf nog sites aan toevoegen die ze niet geschikt vinden voor hun kinderen. Wie de modus aanzet in de instellingen, krijgt een nieuw thuisscherm, een nieuwe achtergrond en links naar enkele kindvriendelijke sites.