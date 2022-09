edpnet verhoogt de snelheid van haar glasvezelabonnementen. Daarbij kunnen klanten voortaan 1 Gbps download en 500 Mbps upload krijgen.

ednet is een van de weinige alternatieve operatoren die vast internet aanbiedt op het VDSL- en glasvezelnetwerk van Proximus. Wie al gebruik maakt van glasvezel krijgt nu hogere snelheden.

Tot 150 Mbps

Concreet gaat de downloadsnelheid van Fiber XS (35,95 euro per maand) en Fiber Small Business (45,95 euro per maand) van 110 naar 150 Mbps. De upload stijgt van 10 naar 50 Mbps. Fiber XL (500 Mbps down, 100 Mbps up voor 45,95 euro per maand) blijft ongewijzigd.

Tot 1 Gbps

Voor wie het maximum uit de internetverbinding wil halen is er nu ook Fiber Pro (65,95 euro per maand). Dat gaf net zoals Fiber XL 500/100 Mbps, maar voor 20 euro per maand extra (85,95 euro per maand) krijgen klanten daar nu 1 gigabit per seconde download en 500 Mbps upload, samen met een vast IP-adres en een 4G backup. De nieuwe snelheden zijn meteen beschikbaar.

